Cae 30 metros en Cerro de las Mitras tras intentar recuperar dron

Un senderista resultó lesionado tras caer 30 metros en el Cerro de las Mitras al intentar recuperar un dron que se desplomó por el mal clima

Lo que pretendía ser una jornada de fotografía aérea terminó en un despliegue de emergencia la tarde de ayer en el Cerro de las Mitras, en el paraje "Pico Piquín".

Un senderista resultó lesionado tras caer aproximadamente 30 metros al intentar recuperar un dron que se había desplomado debido a las condiciones meteorológicas.

“El accidente ocurrió cuando el masculino intentaba recuperar un dron, quedando lesionado en la parte alta del cerro. Brigadistas de rescate en montaña trabajaron mediante sistema de cuerdas para acceder al punto y lograr su extracción con éxito. El lesionado presentaba lesión en extremidad superior y múltiples contusiones”, informó Protección Civil Nuevo León.

De acuerdo con los reportes oficiales, el hombre se encontraba en la cima de la montaña con el objetivo de capturar postales de la naturaleza. Sin embargo, el clima adverso provocó que el dispositivo fallara y cayera en una zona de difícil acceso.

Al intentar alcanzarlo, el sujeto perdió la pisada, precipitándose por la pendiente en el sector conocido como "Pico Piquín".

Ante el reporte del accidente, personal de Protección Civil del Estado activó de inmediato su plan de rescate de montaña.

Debido a la complejidad del terreno, los brigadistas utilizaron un sistema de cuerdas especializado para descender hasta el punto donde se encontraba el lesionado.

Una vez en el sitio, se le brindó atención prehospitalaria e hidratación.

Tras ser estabilizado, se procedió a realizar el descenso seguro hacia la base del cerro.

El saldo del accidente fue una lesión en una extremidad superior y diversas contusiones en el cuerpo. A pesar de la gravedad de la caída, tras llegar a una zona segura, el masculino optó por retirarse por sus propios medios para recibir una valoración médica en un centro hospitalario.

Las autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a los ciudadanos a extremar precauciones y no arriesgar su integridad física por recuperar objetos materiales en zonas de alto riesgo.