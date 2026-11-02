Cadetes de Monterrey honran a policías con altares de muertos

Cerca de 250 cadetes de la Academia de Policía de Monterrey participaron en el concurso de altares, dedicado a tres elementos policiales fallecidos

Con ofrendas dedicadas a elementos policiales fallecidos, cerca de 250 cadetes de la Academia de Policía de Monterrey participaron en el tradicional concurso de Altares de Muertos, organizado por el Gobierno municipal para preservar las costumbres mexicanas y fortalecer los valores entre quienes se preparan para servir a la ciudadanía.

La actividad fue realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Academia de Policía, y reunió a cadetes de distintas generaciones, instructores y personal administrativo, quienes se sumaron a la celebración mediante la instalación de altares y la presentación de propuestas alusivas al Día de Muertos.

Dedican ofrendas a policías fallecidos

En esta edición, los altares fueron colocados en memoria de los policías Yovani Joachín Nava, Marco Antonio Luna Aldana y Raymundo Vázquez García.

Además de las ofrendas, las distintas generaciones participaron con vestimentas y elementos representativos de esta tradición mexicana, como parte de las actividades de convivencia y reconocimiento a quienes han formado parte de la corporación.

Durante el evento, Brisilot Alejandro Sandoval Sánchez, director de la Academia de Policía de Monterrey, felicitó a los participantes por mantener vivas las costumbres y promover la convivencia y los valores entre sus compañeros.

Estos fueron los ganadores del concurso

El jurado calificador estuvo integrado por el director de la Academia, Raúl Cázares Orozco, inspector de Operación Policial, así como mandos operativos de la corporación, quienes evaluaron las propuestas presentadas por los cadetes.

Al finalizar el concurso, el primer lugar fue otorgado al equipo conformado por las generaciones 59 y 61; el segundo sitio correspondió a las generaciones 58, 60 y GAM 32, mientras que el tercer puesto fue para las generaciones 62 y 63.

Instalan altar en la Secretaría de Seguridad

Como parte de la conmemoración, también fue instalado un altar de muertos en el edificio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicado en el Parque Alamey, para recordar a los elementos policiales que perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

La ofrenda fue colocada desde el jueves en el área de atención al público, donde permanece como parte de una tradición que la corporación regiomontana realiza cada año.