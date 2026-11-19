La madre del menor comentó que el infante no había comido en todo el día a causa de una fiebre y que cuando le dio medicamento, este empezó a convulsionar

Un cadete de la Academia de Policía de Monterrey se convirtió en héroe luego de rescatar a un bebé de 11 meses que convulsionaba por fiebre en la vía pública.

Los hechos se registraron en Corregidora y Escobedo, en la zona de la Plaza Hidalgo, en el centro de la ciudad.

Los elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención cuando una joven de 26 años les pidió su apoyo.

Comentó que no había comido nada el bebé y le compró una medicina para la fiebre, pero de pronto empezó a convulsionar.

El cadete, David Israel Vázquez Miranda, cargó al pequeño y, con sus conocimientos, ya que es enfermero, le aplicó fomentos de agua fresca en su frente, logrando estabilizarlo.

Posteriormente, tras ventilarlo y protegerlo del clima fresco, llegaron compañeros de la Unidad de Atención Inmediata de esta Secretaría para brindarle el apoyo necesario.

Posteriormente, pidieron una ambulancia, acudiendo la unidad de Protección Civil de Monterrey, trasladándolo al Hospital de Zona número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los padres del menor agradecieron a los policías y al cadete la atención recibida hacia su hijo.