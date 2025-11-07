Cadereyta lanza venta de tortilla a 10 pesos el kilo

En el municipio de Cadereyta Jiménez se anunció el inicio del programa “Contigo en la Mesa”, mediante el cual las familias del municipio podrán comprar kilo de tortilla a solo 10 pesos en los centros comunitarios habilitados para su distribución.
La iniciativa, impulsada por el alcalde Carlos Rodríguez “El Cuate”, a través de la Secretaria de Desarrollo Social, que dirige Rosendo “Chendo” Garza, busca aliviar el golpe al bolsillo que ha representado el incremento en el costo de los alimentos básicos, y acercar un producto fundamental en la dieta diaria mexicana a precio accesible.
La venta se realizará de lunes a viernes, en horario de 10:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Para acceder, únicamente será necesario presentar INE y comprobante de domicilio, con el fin de verificar residencia en Cadereyta.
Con esta iniciativa, Cadereyta busca que más familias puedan llevar el alimento a su mesa sin que el bolsillo se vea tan afectado.