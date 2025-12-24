Cacahuetes y colaciones entre dulces preferidos para Navidad

Este año se registró un incremento aproximado del 10 por ciento en los precios de los dulces en comparación con el año pasado

A pesar del paso de los años, los cacahuates y las colaciones continúan siendo los dulces preferidos por los regiomontanos para integrar los bolos y rellenar las piñatas durante esta temporada decembrina.

Para quienes aún no han realizado sus compras, pueden acudir al Mercado de Abastos del municipio de Guadalupe, donde es posible encontrar una amplia variedad de dulces a buenos precios y con excelente calidad.

Paletas, caramelos, chicles y tamarindos no pueden faltar, ya que permiten satisfacer el gusto de chicos y grandes.

Sin lugar a dudas, la piñata sigue siendo uno de los símbolos más representativos de estas festividades, donde niños y adultos participan con entusiasmo para obtener el tradicional bolo.

Aunque este año se registró un incremento aproximado del 10 por ciento en los precios de los dulces en comparación con el año pasado, los consumidores aún pueden encontrar variedad y algunas ofertas, con el objetivo de llevar una sonrisa dulce a sus hogares.