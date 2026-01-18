Cabina de tractocamión se incendia sobre la carretera a Laredo

El vehículo transportaba 18 toneladas de arroz al momento del incidente y de acuerdo con PC de NL el conductor no resultó con lesiones.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un incendio en un tractocamión provocó la movilización de corporaciones de auxilio durante la noche del sábado en el municipio de Apodaca, Nuevo León, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte fue atendido durante 4 horas desde las 22:45 horas, en el cruce de la carretera a Laredo y la carretera a Salinas Victoria, donde se confirmó el siniestro en un vehículo de carga pesada.

Se consume la cabina del tractocamión

Al arribar al sitio, los elementos de rescate informaron que se trataba de un tractocamión de la empresa Gamer Logistic, cuya cabina fue consumida en su totalidad por el fuego.

El operador del vehículo, Fernando Cortinas, de 56 años, indicó que transportaba 18 toneladas de arroz al momento del incidente y que no resultó con lesiones.

Presunta falla eléctrica como causa del incendio

Según el testimonio del conductor, el incendio habría sido provocado por una falla eléctrica en el tablero del tractocamión, lo que originó el fuego en la cabina del vehículo.

Las autoridades señalaron que esta versión será considerada como parte de la evaluación correspondiente, sin que hasta el momento se reporten riesgos adicionales en la zona.

Bomberos y corporaciones aseguran el área

Las labores se realizaron en coordinación con Bomberos Nuevo León, quienes trabajaron en el control y extinción del incendio, logrando dejar sin riesgos el área.

Posteriormente, Guardia Nacional tomó conocimiento del hecho y se procedió a reabrir la circulación en ambos sentidos de la vialidad, tras concluir las maniobras de seguridad.

Vehículo y unidades que atendieron el reporte

El vehículo involucrado corresponde a un camión de carga pesada con caja cerrada, número económico GL219, con placas 1144B-352 del estado de Texas.

En la atención del incidente participaron la U.03 de Protección Civil Nuevo León, U.05 de Bomberos Nuevo León, U.645A2 de Fuerza Civil, U. GN32473 de Guardia Nacional y la U.04 de Auxilio Vial.