Cabildo de Escobedo aprueba licencia temporal a Andrés Mijes

El Cabildo de Escobedo concedió una licencia de 30 días a Andrés Mijes; Quiroga Chapa fue designado como encargado del despacho de la Presidencia Municipal

El Cabildo de Escobedo aprobó otorgar una licencia temporal al alcalde Andrés Mijes Llovera, la cual entrará en vigor a partir del 1 de julio y tendrá una duración de hasta 30 días.

La decisión fue avalada durante una Sesión Ordinaria de Cabildo, en la que también se definió quién asumirá de manera provisional las funciones al frente de la administración municipal.

Nombran nuevo encargado del despacho

Durante la sesión, Manuel Meza Muñiz, quien se desempeñaba como encargado del despacho de la Presidencia Municipal, propuso a José Antonio Quiroga Chapa para ocupar esa responsabilidad durante el periodo de licencia.

Tras la aprobación del Cabildo, Quiroga Chapa, actual secretario técnico del Gabinete, fue designado como encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo del 1 al 30 de julio.

Con este cambio, Manuel Meza Muñiz dejará la encomienda temporal en la Presidencia Municipal y retomará sus funciones como secretario de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, donde continuará con las labores administrativas y operativas de la dependencia.