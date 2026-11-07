C4 detecta moto robada y detienen a pareja en Guadalupe

De acuerdo con las autoridades, el vehículo había sido robado sin violencia el pasado 3 de noviembre en la colonia Jardines del Valle, en San Pedro

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Una pareja fue detenida por policías de Guadalupe luego de ser sorprendida a bordo de una motocicleta que contaba con reporte de robo en el municipio de San Pedro Garza García.

Los detenidos fueron identificados como Héctor Abraham, de 29 años, y Kate, de 27, quienes fueron ubicados luego de que las cámaras inteligentes del C4 detectaran la circulación de la unidad, en colores rojo y negro.

De acuerdo con la información de las autoridades, el vehículo había sido robado sin violencia el pasado 3 de noviembre en la colonia Jardines del Valle, en San Pedro.

Tras activarse la alerta en el centro de monitoreo, se estableció comunicación con los elementos operativos, quienes iniciaron la búsqueda y dieron seguimiento a la motocicleta hasta interceptarla en el cruce de las avenidas Eloy Cavazos y Paseo de las Américas, en la colonia Contry Sol.

Al confirmar con Central de Radio que la unidad contaba con reporte de robo vigente, los oficiales procedieron con el aseguramiento de la motocicleta y la detención de sus dos ocupantes.

La pareja quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de equiparable al robo de vehículo.

En el caso de Héctor Abraham, las autoridades señalaron que cuenta con antecedentes por delitos contra la salud y robo a comercio, además de arrestos por faltas administrativas.