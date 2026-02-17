C4 detecta camioneta robada en 2019 en Tamaulipas

Tras marcarle el alto al conductor y verificar los datos, los oficiales confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo en el estado de Tamaulipas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

A través de cámaras del sistema inteligente del C4 los elementos de seguridad detectaron un vehículo con reporte de robo circulando en el municipio de Guadalupe.

Los uniformados realizaban recorridos de prevención y disuasión delictiva, cuando son informados de la visualización de una camioneta Nissan Pickup, modelo 1994, del estado de Tamaulipas.

De inmediato, los policías implementaron un seguimiento táctico y coordinación en campo, logrando ubicar y dar alcance al vehículo sobre la Avenida Serafín Peña, en su cruce con la Avenida Benito Juárez, en la Colonia Insurgentes.

Tras marcarle el alto al conductor y verificar los datos, los oficiales confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo en el estado de Tamaulipas desde el año 2019.

Los policías municipales se abocaron al aseguramiento del vehículo y a la detención del conductor, quien se identificó como Edgar Ernesto, de 39 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito equiparable al robo de vehículo.