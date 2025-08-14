C4 de Monterrey, infraestructura clave en combate a delincuencia

Con más de 6 mil 400 cámaras distribuidas en todo Monterrey, el C4 supervisa, analiza y da seguimiento en tiempo real a lo que ocurre en la ciudad

En el C4 de Monterrey miles de cámaras trabajan 24/7 en calles y avenidas de la ciudad con la intención de salvaguardar a las personas. Gracias al uso de esta herramienta se han capturado a miles de delincuentes.

En este sitio, ubicado en un punto estratégico de la ciudad, trabajan 25 personas por turno. Y no, no están viendo películas ni navegando por internet. Están supervisando, analizando y dando seguimiento en tiempo real a lo que ocurre en más de 6 mil 400 cámaras distribuidas en todo Monterrey.

Este no es solo un centro de monitoreo, es un ojo inteligente que por semana analiza 14 millones de placas, y cada vehículo registrado en el padrón de Nuevo León puede ser rastreado entre 3 y 4 veces por semana.

Y es que aquí no se necesita una descripción exacta para atrapar a los responsables, con poca información de un vehículo o con las características de una persona sospechosa de haber cometido algún delito el sistema hace su magia.





El seguimiento es quirúrgico. El sistema te arroja detalles muy precisos y así se logra interceptar vehículos y personas relacionadas con hechos delictivos, en coordinación con la Policía Ministerial.

Las cámaras, por cierto, tienen un zoom óptico de hasta 750 metros, más un zoom digital que permite obtener rostros y características muy claras, las cuales quedan grabadas en video por un mes y medio, y los datos de los vehículos hasta por cinco años.

El C4 de monitoreo y la central de radio trabajan en espejo con el C5, que es donde se reciben las llamadas al número de emergencias 911.

Cuando una denuncia entra, ambos centros se enlazan, y la tecnología se pone en acción en cuestión de segundos.