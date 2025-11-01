¡Buuu! Una simple decoración, termina en una casa del terror

Una espeluznante y peculiar decoración es la que cada Halloween adorna la casa de don Tomás, en la colonia Joyas de Anáhuac

Entre muñecas, calaveras, arañas, animatrónicos y mucho más, es la peculiar decoración de la casa de don Tomás, ubicada en la colonia Joyas de Anáhuac, en el municipio de Escobedo.

“Nada más para ordenar nada más era para una tantito y así fue, después empezó la gente a ver, yo dije pues para eso es ahora se decora para que puedan disfrutarlo”, comentó.

Lo que comenzó como una simple decoración, hace ya 18 años, hoy se ha vuelto una tradición para decenas de familias, quienes año con año visitan la casa.

“Pues a mí me da mucho orgullo, mucha satisfacción, porque en realidad para eso decoro para los niños y las personas para tomarse fotos”.

Asimismo, a través del éxito que ha tenido cada año, llegan nuevos visitantes, quienes terminan fascinados por la decoración.

Son tres días enteros, los que le toma a don Tomás a realizar esta fabulosa creación de pintar la casa, acomodar las cosas y así también abrirla, es por eso que decenas de personas se dan cita para disfrutar de esta mansión de terror.

Desde el día 15 de octubre hasta el 31, las puertas de la casa de don Tomás se abren de 6:30 de la tarde a 10:30 de la noche, además, el día 31 entrega más de 1,000 bolsitas de dulces a los niños.

“Pueden venir aquí a Villa Palacio 401 están todos cordialmente invitados. La entrada es libre, se pueden venir a tomar fotos”, agregó don Tomás.