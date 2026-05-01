Buscaría Nuevo León modificar calendario escolar por el Mundial

Esto podría definirse la próxima semana, cuando el secretario de Educación a nivel federal, Mario Delgado, se reúna con sus símiles a nivel estatal

Faltando poco más de 40 días para el inicio de la Copa del Mundo, en la que México será uno de los anfitriones, comenzó a surgir la duda sobre si se modificará el calendario escolar, o si permanecerá la "tradición" de ver los encuentros en los planteles.

Esto podría definirse la próxima semana, cuando el secretario de Educación a nivel federal, Mario Delgado, se reúna con sus símiles a nivel estatal, pues él mismo afirmó que fueron ellos quienes le solicitaron este encuentro.

“El próximo 7 de mayo, la próxima semana, vamos a tener una reunión de todos los secretarios de Educación, porque algunos de ellos han pedido modificaciones al calendario por el tema de clima, del calor y por otras circunstancias, sí también por el Mundial, y por varias circunstancias", comentó en la conferencia matutina,

Entre las alternativas que podrían estar en la mesa se incluye la opción de que los estados sede, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, tengan clases en línea durante la duración del torneo, sin embargo, no se descarta modificar el calendario, según dijo el propio Delgado.

“Por ejemplo, Jalisco se quiere ir a clases en línea, Nuevo León quiere hacer algo parecido, adelantar, tienen ellos la posibilidad de modificar el calendario, pero vamos a tener una reunión para evaluarlo en conjunto”, dijo la máxima autoridad de Educación en el país.

¿Cuándo termina el ciclo escolar?

Este ciclo escolar está programado para concluir el día 15 de julio, cuatro días antes de la Final del Mundial, por lo que este histórico torneo se empalmará, tal como ha ocurrido en ediciones anteriores, sin embargo, debido a que este año se juega México, se busca reducir un poco el ajetreo usual de las ciudades.

¿Cuándo empieza el Mundial?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancará este jueves 11 de junio, cuando la Selección Mexicana reciba a su símil de Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca, que será el primero en recibir tres veces este torneo.