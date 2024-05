Buscarán Waldo y Judith elevar a ley la hidratación en NL

Los candidatos al Senado por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Nuevo León, Waldo Fernández y Judith Díaz, presentaron una iniciativa para que, en caso de presentarse fenómenos hidrometeorológicos extremos, los tres órdenes de gobierno del país implementen espacios públicos climatizados y poner a la disposición de la población bebidas hidratantes.

La idea es llevar esta acción a las leyes a través del Senado de la República por el cual compiten.

Esto, dijeron, lo hacen ante la intensa ola de calor que vive el país y la predicción de las que vienen durante el verano,

“Como diputado local en su momento presenté un exhorto para que instituciones de gobierno y la iniciativa privada abrieran sus puertas para recibir a las y los ciudadanos que están en la calle para descansar y refrescarse y evitar así muertes por golpes de calor, como los que vimos hace dos años” expuso Fernández

“Hoy lo que buscamos es llevar esa iniciativa al Senado porque las olas de calor no solo ocurren en Nuevo León sino en todo el país y es inhumano que, teniendo espacios climatizados desocupados, las instituciones públicas, oficinas, universidades, etc. no las abran para prevenir muertes y golpes de calor” añadió Díaz

La iniciativa busca adicionar el artículo 77 bis, a la Ley General de Protección Civil.

