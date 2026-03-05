Buscarán que Karina 'N' continúe juicio en libertad

El litigante afirmó que, a su consideración, la autoridad pudo actuar de forma distinta desde la emisión de la orden de aprehensión.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La defensa de Karina N. adelantó que promoverá los recursos legales necesarios para que la funcionaria enfrente el procedimiento en libertad, al sostener que el delito que se le atribuye no amerita prisión preventiva oficiosa, mientras la familia argumentó daños psicológicos a sus hijos.

En rueda de prensa, el abogado Ever González Montiel informó que la situación jurídica de su representada se definirá el próximo sábado, cuando el juez determine si la vincula o no a proceso.

Mientras tanto, explicó, la medida cautelar de prisión preventiva se mantiene vigente de manera provisional, en tanto el Ministerio Público continúa en la etapa inicial del procedimiento.

El litigante afirmó que, a su consideración, la autoridad pudo actuar de forma distinta desde la emisión de la orden de aprehensión.

Señaló que Barrón no fue citada previamente a declarar ante el Ministerio Público y que, por tratarse de una figura pública con domicilio conocido, no existía riesgo de evasión de la justicia.

“A consideración de la defensa, no fueron correctos desde la orden de aprehensión, se pide por parte del Ministerio Público una orden de aprehensión; nosotros sabemos que una orden de aprehensión no se debe emitir solo por solicitud del Ministerio Público, se debe acreditar la necesidad de la cautelar, en este caso no se pudo haber acreditado, porque tenía que demostrar que la persona está tratando de evadir la acción de la justicia.

"Todos los aquí presentes sabemos que la señora Karina Barrón es una figura pública, pues trabaja para el municipio, entonces la ciudadana estaba localizada, podía haber sido localizada y podía haber sido citada para que acudiera a la causa que la requería", comentó el litigante.

González Montiel también expuso que los hechos que se investigan ocurrieron antes del proceso electoral de 2024 y que, jurídicamente, corresponden a un periodo previo a reformas recientes en materia penal.

Desde su perspectiva, las disposiciones actuales relacionadas con prisión preventiva y el delito de extorsión no serían aplicables en este caso, añadió que, de no obtener un auto de no vinculación, presentarán los medios de defensa correspondientes.

"La prisión preventiva que le fue impuesta, independientemente de que haya transcurrido un año o año y medio, ellos no tienen que afectar en cuanto a las medidas cautelares, porque los hechos que se le atribuyen son de mediados del 2024 la constitución, antes de la reforma, no establecía prisión preventiva por el delito de extorsión. “A consideración de nosotros como defensores, consideramos que se aplicó de manera inadecuada lo que establece la Ley General para previr y sancionar los delitos de extorsión, pero en perjuicio de ella”, explicó la defensa de Karina N.

Respecto a versiones sobre la posible participación de otras personas y supuestas solicitudes de recursos económicos, el abogado dijo no poder emitir comentarios adicionales, al tratarse de un asunto en curso y limitar su representación exclusivamente a Karina Barrón.

Aunque reconoció que la captura no fue ilegal, sostuvo que pudo ejecutarse en un momento diferente para evitar afectaciones a los menores, ya que, según la familia, los hijos de la imputada se encuentran impactados por lo ocurrido y han manifestado temor tras el operativo.

Por su parte, la madre de la imputada, María Elena Perales Rico, expresó que no ha podido ver a su hija desde su detención y pidió que se esclarezcan los hechos y que se respete la presunción de inocencia, aseguró que su familia, particularmente sus nietos, atraviesa momentos difíciles a raíz del proceso judicial.

"No he platicado con ella, no me han dado permiso de pasar; hoy metí una papelería; Dios quiera que el viernes pueda platicar con ella. Llegan y con palabras la agarran y esposan delante de sus hijos, los niños están muy afectados, ya no quieren salir, tienen miedo", añadió Perales Rico.

La defensa reiteró que mantendrá respeto hacia la autoridad judicial, pero insistió en que existen elementos para que Karina N. pueda continuar su proceso en libertad mientras se resuelve de fondo la acusación en su contra.