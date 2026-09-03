Buscarán a diputados que plantaron mesa del Presupuesto 2027

Miguel Flores afirmó que buscará a los legisladores que no participaron en la reunión, al considerar que el diálogo es fundamental para alcanzar acuerdos

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, llamó a los diputados que no acudieron a la primera reunión de trabajo sobre el Paquete Fiscal 2027 a incorporarse a las mesas de diálogo y anteponer los intereses de Nuevo León.

Durante el encuentro, realizado con integrantes del Poder Legislativo y representantes de la sociedad civil, el funcionario estatal aseguró que el Gobierno del Estado mantiene una postura abierta para escuchar a todas las bancadas y analizar sus propuestas de cara a la construcción del Presupuesto 2027.

Flores Serna señaló que los recursos que se definan en el paquete fiscal tendrán un impacto directo en la vida cotidiana de los habitantes del estado, por lo que consideró necesario privilegiar el diálogo para alcanzar acuerdos.

“Ojalá y muy pronto podamos reunirnos y que sí pongamos a Nuevo León por delante. Son finanzas y recursos que van a beneficiar directamente a la vida cotidiana de las y los neoloneses”, expresó.

El Secretario General de Gobierno afirmó que buscará personalmente a los legisladores que no participaron en la reunión, al considerar que el diálogo es fundamental para alcanzar acuerdos.

“Yo los voy a buscar, yo siempre he sido convencido que con diálogo se construyen mejores cosas”, sostuvo.

También invitó a los legisladores que han planteado la necesidad de incrementar recursos para los municipios a presentar sus propuestas directamente en las mesas de trabajo.

“Precisamente los coordinadores que hoy no están aquí eran los que reclamaban un presupuesto para los alcaldes. Yo los invito a asistir a estas mesas de trabajo y exponer sus inquietudes; estoy convencido que con diálogo logramos grandes cosas”, manifestó.

Analizan escenario para 2027

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado informó que se encuentra en la etapa de presupuestación, en la que analiza el comportamiento de los ingresos y egresos de los entes públicos para estimar el cierre del ejercicio fiscal 2026.

Para la elaboración del Paquete Fiscal 2027 también se consideran las variables macroeconómicas establecidas en los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027 y el Paquete Económico Federal que presentará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el próximo 8 de septiembre.

A partir de los criterios federales se podrá contar con una definición más precisa sobre el nivel de deuda que podría contemplarse para Nuevo León en el próximo ejercicio fiscal.

El Gobierno estatal destacó que, durante la administración del gobernador Samuel García, la Secretaría de Hacienda mantuvo la clasificación verde en el Sistema de Alertas al financiamiento estatal, lo que, de acuerdo con la administración estatal, refleja condiciones favorables en materia de finanzas públicas y capacidad de endeudamiento.