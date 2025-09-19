Buscará Samuel García incrementar ayuda para la Cruz Roja

El gobernador dijo que la meta para 2026 es expandir a 1.5 millones de beneficiarios para lograr el mejor sistema de salud de México y el continente

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que buscará aumento en el presupuesto destinado a la Cruz Roja, prometiendo una mayor inversión para la institución en el próximo año.

El anuncio se dio durante el cierre de la Colecta Nacional de la Cruz Roja, donde el estado reafirmó su compromiso como aliado de esta causa.

“El año pasado el Estado de Nuevo León les prometió un piso que ya no iba a haber incertidumbre, que Cruz Roja se merecía tener certeza de los números, porque tenemos que planear a largo plazo, pedir más ambulancias, contratar más gente. Si el año que entran los diputados votan el presupuesto, vamos por 55 millones de pesos, 5 millones más para Cruz Roja”, mencionó el gobernador.

La meta, indicó, para el próximo año es expandir la cobertura a 1.5 millones de beneficiarios para lograr no solo el mejor sistema de salud de México, sino de todo el continente.

En la colecta de este año, informaron que se lograron recaudar $13,830,263 pesos.

Durante la ceremonia, se entregaron 15 medallas a las instituciones que más contribuyeron, entre las que destacan el IMSS, la CFE, la IV Región Militar, la Secretaría de Educación, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Salud, así como los municipios de Apodaca, Monterrey y Guadalupe, entre otros.

La titular de Amar a Nuevo León destacó que esta causa une a la sociedad, sin importar ideologías o partidos políticos.

“Creo que cuando esa causa de ayudar nos une a todos, no hay ideología, partido político, cultura, que nos separe porque Cruz Roja siempre está para nosotros cuando lo necesitamos. Y creo que la muestra de estos 13 millones que se recaudaron es muestra de ello y, como decían ahorita, de la confianza que la gente tiene. Ojalá que esta ayuda año con año se vaya multiplicando”, dijo Rodríguez.

Por su parte, el presidente del Consejo de Directores y Delegado Estatal de la Cruz Roja, Carlos Fernández, agradeció el apoyo del gobierno, las instituciones y la sociedad en general.

"Cruz Roja es un esfuerzo compartido y es un puente que une a todos los sectores de la sociedad en una sola causa, la cual es aliviar el sufrimiento humano y salvar vidas", concluyó.