Buscará la defensa de Damazo apelar sentencia

La abogada Mariana Hernández mencionó que a lo largo del caso existieron pruebas las cuales no eran claras, por lo que seguirán siendo investigadas

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Luego de la sentencia dictada el martes contra Damazo “N”, su abogada Mariana Hernández brindó una entrevista en exclusiva para INFO7, mencionando que buscarán impugnar el resultado.



“Como defensa, nosotros no nos encontramos conformes con las determinaciones hay que aclarar que fueron varias sentencias. Si bien son solamente cuatro víctimas en este juicio porque hay otras pendientes, pero en total se dictaron nueve sentencias de estas nuevas sentencias, cuatro fueron absolutorias y cinco condenatorias, nosotros no estamos conformes y por supuesto que vamos a interponer la apelación y probablemente nada vamos a tener que ir hasta el amparo”.



Mencionó que a lo largo del caso existieron pruebas las cuales no eran claras, por lo que seguirán siendo investigadas, buscando un amparo para la libertad del exentrenador.

“No estamos para nada conformes, consideramos que no se apegó a la legalidad, las condenas que se dictaron en su contra, consideramos que no hubo pruebas suficientes, que pues bueno también esto es algo que como sociedad si debiera interesarnos, porque cualquiera podríamos estar enfrentando algún proceso de esta naturaleza y lo que queremos es que se nos juzgue, pero con pruebas objetivas o con sustento científico y esto no es el caso”



Resaltó que aún faltan casos de ser investigados, los cuales, en caso de cumplir con pena condenatoria junto a los cinco ya existentes, la condena de casi 29 años puede aumentar.

Por lo que se trabajará con nuevas pruebas, testimonios y videos para evitar un mayor tiempo de detención, pues la investigación y el nuevo juicio podrían llevarse a cabo hasta junio del 2027.