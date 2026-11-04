Buscará José Luis Garza ser candidato por alcaldía de Guadalupe

José Luis Garza levantó la mano para contender en 2027 y aseguró que su experiencia legislativa le da un panorama más claro de las necesidades del municipio

Previo a que Movimiento Ciudadano defina formalmente a sus perfiles para el proceso electoral de 2027, el diputado local José Luis Garza Garza levantó la mano para buscar nuevamente la alcaldía de Guadalupe, con la intención de encabezar el proyecto de su partido y dar continuidad al gobierno municipal emecista.

El legislador reconoció su interés por contender por segunda ocasión por la presidencia municipal, al asegurar que su experiencia en el Congreso de Nuevo León le ha permitido ampliar su conocimiento sobre el funcionamiento de las instituciones y las necesidades de la ciudad.

“Yo tengo las ganas, el conocimiento. Antes decía yo, bueno ser diputado como que yo no lo veía cerca de mí, porque yo me veía más administrando, más ayudando a la gente directamente. Pero conocer el Congreso es conocer el corazón de la política y ahora sí, conocer el Poder Judicial, la Auditoría Superior, el tema de Gobierno, cómo funciona y creo que ahorita ya traigo un panorama muy claro de qué ocupa Guadalupe para poder seguir gobernando de buena manera”, comentó Garza Garza.

Actualmente, el emecista representa al Distrito 14 en el Congreso local y buscaría nuevamente la alcaldía, luego de haber participado en la contienda municipal de 2024.

“Es algo que yo quiero, realmente creo que es lo mejor para ayudar al ciudadano. Es ir por la alcaldía de Guadalupe y en esa me estoy apuntando".

“Una vez que saquemos la convocatoria en el partido, que nos digan las reglas, que nos digan los requisitos, obviamente yo estoy levantando la mano y digo: Yo voy”, puntualizó.

Garza Garza cuenta con trayectoria en el sector empresarial, particularmente en el ramo mueblero, además de haber ocupado cargos en la Secretaría de Economía estatal antes de incorporarse a la actividad legislativa.

Su eventual postulación se definirá conforme a los tiempos, requisitos y mecanismos internos de selección de Movimiento Ciudadano, en una contienda rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2027.