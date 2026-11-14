Buscará Héctor García la reelección; no descarta gubernatura

García aseguró que ya tiene lista su documentación y que respetará los tiempos y procedimientos establecidos por el partido naranja

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, dio a conocer que buscará la reelección en el municipio, aunque también dejó abierta la posibilidad de contender por la gubernatura de Nuevo León en Movimiento Ciudadano.

El munícipe señaló que su primera opción es continuar al frente de Guadalupe para seguir trabajando por sus habitantes; sin embargo, dijo que también se registrará como aspirante a la gubernatura si los estatutos de su partido se lo permiten.

García aseguró que ya tiene lista su documentación y que respetará los tiempos y procedimientos establecidos por el partido naranja.

Además, afirmó que respaldará a Mariana Rodríguez o a quien resulte elegido como candidato del partido.