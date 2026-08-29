Buscará duplicar cruces con ampliación de puente Colombia-Laredo

Durante la presentación del proyecto, el mandatario estatal destacó la importancia de fortalecer la infraestructura fronteriza para atender el crecimiento

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció el proyecto de expansión del Puente Internacional Colombia-Laredo, con el que se busca agilizar el traslado de mercancías y aumentar la capacidad del cruce fronterizo hasta 15 mil operaciones diarias.

Durante la presentación del proyecto, el mandatario estatal destacó la importancia de fortalecer la infraestructura fronteriza para atender el crecimiento del comercio internacional.

“Para Nuevo León es clave tener la infraestructura lista para ser parte de este triángulo. Estar conectados con Dallas, con Houston, con Brownsville, con Corpus Christi, con Austin, con San Antonio y con Laredo”, señaló.

La obra contempla la construcción de dos nuevos puentes para exportación e importación, con una inversión estimada en 200 millones de dólares, que será cubierta en partes iguales por Texas y Nuevo León.

Los trabajos comenzarían en mayo de 2027 y permitirán incrementar la capacidad operativa del cruce.

“Pasamos de 7 a 14 líneas para la carga. Esta Aduana que se ha modernizado de ambos lados está teniendo ya un mil por ciento de crecimiento, pasando de 80 a 800 cruces en la carretera Gloria Colombia, a 8 mil”, detalló.

El gobernador añadió que, de acuerdo con las proyecciones, el cruce podría alcanzar hasta 15 mil operaciones diarias para 2030, por lo que los nuevos puentes permitirán reducir tiempos de espera y fortalecer la competitividad del puerto fronterizo.

Como parte del plan de infraestructura, también anunció la ampliación y modernización de la Carretera Estatal 001 Norte, que conecta Salinas Victoria con la Aduana Colombia, como parte del proyecto de Green Corridors.

Además, García anunció la creación del Polo Industrial Plan México en Anáhuac, donde se ofrecerán incentivos fiscales para las empresas que decidan invertir en la zona.

“Estamos creando un paraíso fiscal, una tax free zone. Todo aquel que venga a invertir a esta zona, que es tierra estatal, aquí en Anáhuac, se les va a exentar de ISR”, afirmó.

El mandatario señaló que estos proyectos buscan consolidar a Nuevo León como un punto estratégico para el comercio internacional y el nearshoring en América Latina.