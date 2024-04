Buscará Adrián 'taclear' crisis de NL desde Monterrey

Asegura que combatirá los problemas de seguridad, contaminación y falta de agua, que son las principales crisis no solo en la ciudad, sino también en el estado

Desde la silla del gobierno de Monterrey, Adrián de la Garza aseguró que combatirá los problemas de seguridad, contaminación y falta de agua, que se caracterizan por ser las principales crisis no solo en la ciudad, sino también en Nuevo León.

En entrevista para La Polaka con el periodista Luis Padua el candidato a la alcaldía de Monterrey de la coalición “Fuerza y Corazón por Nuevo León” conformada por el PRI, PAN y PRD, puntualizó que hará lo que esté en sus manos para solucionar estas crisis, que a su vez beneficiarán a muchos ciudadanos, ya que este municipio es el ombligo de la zona metropolitana y millones de personas se ven afectadas por ellas.

“Repito mucho la frase de poniéndonos en sus zapatos para poder darle una estrategia y un orden a Monterrey y poder resolver los problemas que tiene ahorita la comunidad y no nada más la responsabilidad de la ciudad, del presidente municipal, sino algunos otros que son de responsabilidad estatal, pero que hasta ahorita no se han atendido.

“Hay muchas problemáticas en Monterrey como el tema de seguridad, yo me estoy comprometiendo con la gente a volver a resolver el problema de seguridad, hacer lo que tengamos que hacer para evitar que se vuelva a presentar una crisis de seguridad como la que vivimos en el 2010 y que me tocó resolver siendo procurador.

Así mismo, el candidato aseguró que “no le temblará la mano” para solucionar el tema de la contaminación del aire y ni en el tema de la crisis del agua.

“Para nadie es desconocido que cada vez está más contaminada la ciudad y qué puede hacer el alcalde si es una cuestión de responsabilidad estatal, yo les he dicho que a mí no me va a temblar la mano para hacer lo que tengamos que hacer para que cierren las empresas, aunque sea de manera momentánea, aunque sea cuando haya contingencias ambientales.

“En el tema del agua, va a haber una crisis de agua nuevamente y además el agua ha dejado de ser potable en Monterrey, uno de los orgullos más importantes es que nuestra agua era potable, abrías la llave y le podías tomar y hoy la gente se está enfermando y para colmo cuando se queja la gente el gobernador los denuncia, amenaza con meterlos a la cárcel si denuncian”, aseguró el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD.

Comentarios