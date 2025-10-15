Buscan tipificar 'secuestro virtual' y castigarlo con 10 años

La diputada Claudia Caballero aseguró que actualmente este delito no se persigue como lo que realmente es y solo se clasifica como una extorsión telefónica

La diputada local del PAN, Claudia Caballero, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar el “secuestro virtual” y poder castigarlo hasta con 10 años de prisión.

Al asegurar que actualmente este delito no se persigue como lo que realmente es y solo se clasifica como una extorsión telefónica, el daño psicológico y en algunos casos monetario no se remedian en la víctima.

“El daño no es sólo patrimonial, el daño viene siendo psicológico y el daño a la salud mental, entonces nos tomamos a la tarea para presentar un proyecto de decreto para que se tipifique como delito grave. Las penas que serían rondarán de 6 a 10 años de prisión con ciertas agravantes, pero no ponerlo en el mismo encuadre que la extorsión.

“Vamos a hacer Mesas de Trabajo productivas trabajando en conjunto con la Fiscalía y toda el área operativa para ver estos temas de ciberseguridad que nos preocupan”, dijo la diputada Claudia Caballero.

El secuestro virtual sería aquel en donde una persona deja incomunicada a la víctima a través de una llamada telefónica para posteriormente llamar a sus familiares para pedirles dinero por un secuestro que no es real.

La legisladora señaló que al tipificar el delito se facilitará la recopilación de estadísticas precisas y para crear las políticas publicas necesarias para evitar a toda costa este delito que hoy por hoy es más común de lo que se cree.

Según las cifras entregadas por la diputada, al menos en 2023 se registraron 770 denuncias por extorsiones telefónicas con las características del secuestro virtual, en el 2024 fueron 840 y en lo que va del 2025 se han registrado 485 denuncias.