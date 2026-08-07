Buscan sustentar culpables con cateos por feminicidio de Pamela

El vicefiscal de Control y Desarrollo en la Procuración de Justicia, Alejandro Carlín Balboa, informó que los cateos buscan sustentar responsabilidades.

Los cateos realizados recientemente en propiedades relacionadas con la investigación por el feminicidio de Pamela Yahaira Alvarado Galván tuvieron como objetivo localizar indicios que permitan sustentar la responsabilidad de las personas involucradas en la agresión, informó el vicefiscal de Control y Desarrollo en la Procuración de Justicia, Alejandro Carlín Balboa.

El funcionario explicó que las diligencias formaron parte de la integración de la carpeta de investigación.

“Fue para localizar diversos indicios probablemente para justificar la responsabilidad de unas personas que la agredieron”, declaró Alejandro Carlín Balboa.

Como parte de las investigaciones, las autoridades han cateado propiedades presuntamente vinculadas al cantante Arnulfo Jr. y a su hijo, ubicadas en los municipios de Guadalupe y Juárez.

Las intervenciones se realizaron en domicilios de las colonias Lomas de Tolteca y Rincón de Guadalupe, en el municipio de Guadalupe, así como en una quinta localizada en la colonia Lomas del Sol, en Juárez.

El vicefiscal detalló que ambas diligencias se llevaron a cabo de manera simultánea y permitieron asegurar diversos elementos de prueba.

“Se llevaron a cabo dos cateos de manera simultánea en donde fueron recabados diversos indicios que ya se encuentran formalizados dentro de la carpeta de investigación y de igual manera se hace referencia a que fueron llevados a cabo. Fueron asegurados diversos especies animales, los cuales para no dejarse abandonados fueron llevados al área correspondiente para darle el trato debido”, señaló.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer el móvil del ataque contra Pamela Yahaira Alvarado Galván, quien fue rociada con gasolina y quemada en julio de este año.