Buscan suspender clases presenciales en contingencias ambientales

Para salvaguardar la salud de los niños, niñas y adolescentes, la diputada de Morena, Anylú Hernández, presentó una reforma para obligar a suspender las clases presenciales en caso de que se presente una contingencia ambiental.

Ante la extremadamente mala calidad del aire que se presentó durante las ultimas semanas por los fuertes vientos y los incendios que estos mismos provocaron, la salud de todos los nuevoleoneses se vio afectada, sin embargo, los menores de edad son más propensos a sufrir más repercusiones, por lo cual es indispensable que no salgan de sus casas.

“Es urgente porque hoy estamos con riesgo de incendios cuando hace más de 40 grados o vientos con más de 30 kilómetros por hora y menos de 30 de humedad es seguro que va haber incendios entonces esperamos que se dictamine rápido y que las niñas, niños y adolescentes puedan tomar clases desde sus casas”, dijo Anylú Hernández.

La modificación es a la Ley de Educación, sin embargo, dependería en que el Gobierno del Estado no suspenda nuevamente las alertas cuando haya contingencias ambientales.

La suspensión de clases presenciales no implicaría el que no haya clases, si no que, se buscaría que los alumnos de kinder, primaria y secundaria tomaran las clases en línea.

“Y así como si hay frío o cuando llueve se suspenden las clases, así se puedan tomar cuando hay contingencia ambiental, se que pueden decir que es un tema álgido para el Estado, pero lo más importante es la protección de la vida y la protección de la salud de un grupo tan importante como son los niños, las niñas y los adolescentes.

“Ellos dicen que siempre los protegen, pues esta es una forma de ver si es cierto que se les cuida”, agregó la diputada.

Comentarios