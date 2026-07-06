Buscan sombra aficionados ante intenso calor previo al partido

Con el cielo despejado y los rayos del sol cayendo con fuerza, cualquier sombra era aprovechada para mitigar las condiciones climatológicas

Pese al intenso calor, y buscando refugio bajo los árboles, cientos de regios “madrugaron” para alcanzar un buen lugar en los espacios donde se proyectará el partido de México contra Inglaterra.

Aficionados llegaron desde temprano al Museo de Historia Mexicana

En la explanada del Museo de Historia Mexicana los primeros aficionados comenzaron su arribo antes de las 2:00 de la tarde.

Con el cielo despejado y los rayos del sol cayendo con fuerza, cualquier sombra era aprovechada para mitigar las condiciones climatológicas.

“Como llegamos desde bien temprano, alcanzamos a protegernos aquí; aparte, trajimos nuestras sillas y estamos bien a gusto”, dijo Nancy.

Quienes resultaron beneficiados por el clima fueron, por supuesto, los vendedores de aguas frescas y sombreros.

“Todavía no hay tanta gente, pero ahí va la venta, bendito Dios”, compartió una comerciante.

Desde la plancha del Museo, aproximadamente 200 personas disfrutaron el encuentro de Brasil contra Noruega.