Buscan salvar vidas de recién nacidos con 'Ayudamos de Corazón'

Nuevo León y TecSalud unen esfuerzos para brindar cobertura universal y atención especializada gratuita a bebés con cardiopatías congénitas

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Actualmente, 1 de cada 10 recién nacidos presenta una cardiopatía congénita, una condición que, si no es detectada y atendida a tiempo, puede poner en riesgo su vida. Ante este panorama, Nuevo León y TecSalud unieron esfuerzos para poner en marcha ‘Ayudamos de Corazón’, un programa de cobertura universal que busca cambiar el futuro de hasta 150 niñas y niños.

A partir de hoy, recién nacidos con cardiopatías congénitas y sin acceso a seguridad social podrán recibir atención médica especializada de manera gratuita en el Hospital Zambrano Hellion, sin que la capacidad económica de sus familias sea un impedimento para recibir tratamiento.

El programa contempla diagnóstico, intervención médica, recuperación y seguimiento para los pacientes. Dependiendo de cada caso, podrán realizarse procedimientos como administración de medicamentos, cateterismos o cirugías de alta complejidad.

“Damos un paso más en una enfermedad que es muy frecuente, que puede detectarse a tiempo y mejorar la calidad de vida y expectativa de pacientes”, destacó Alma Rosa Marroquín Escamilla, secretaria de Salud de Nuevo León.

La funcionaria explicó que detectar una cardiopatía no es suficiente, por lo que esta alianza permitirá avanzar hacia un tratamiento integral. Señaló que el Gobierno estatal ya realizaba esfuerzos para diagnosticar y atender algunos casos, pero ahora se suma la infraestructura y el personal especializado de TecSalud para ampliar la capacidad de atención.

El rector de TecSalud, Guillermo Torre Amione, destacó que el programa representa una alianza entre instituciones públicas, privadas, fundaciones y ciudadanos con un objetivo común: atender a quienes no cuentan con los recursos necesarios. Explicó que la Fundación TecSalud cuenta con un fondo alimentado por donativos y aportaciones de familias de Monterrey.

El financiamiento permitirá que lo pacientes seleccionados no tengan que pagar por los procedimientos contemplados. Y es que en el sector privado, un cateterismo puede costar entre 100 mil y 250 mil pesos, mientras que una cirugía a corazón abierto puede alcanzar hasta un millón de pesos; en casos críticos, el costo puede superar los 3 millones de pesos.

El primer caso atendido por este programa fue el de Thiago, un recién nacido con una cardiopatía compleja que requirió una cirugía especializada. La intervención se realizó hace tres semanas en el Hospital Zambrano Hellion y, de acuerdo con la Secretaría de Salud, su evolución ha sido favorable y actualmente todo marcha bien. Posteriormente, el menor regresó al Hospital Metropolitano para continuar con su recuperación.

“Nos cayeron varios ángeles del cielo, al levantar la mano TecSalud”, expresó el gobernador Samuel García Sepúlveda, al destacar el respaldo recibido para crear un fondo que permita garantizar la atención de estos menores durante los próximos años.

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, señaló que ‘Ayudamos de Corazón’ forma parte de un esfuerzo más amplio para garantizar coberturas universales a niñas y niños. Recordó que desde 2021 han conocido en Capullos casos de menores con cardiopatías que han requerido desde vigilancia médica hasta cateterismos y cirugías.

Con este programa, las autoridades buscan que una detección oportuna no se quede únicamente en un diagnóstico, sino que se traduzca en tratamiento y seguimiento.

Durante el evento se destacó que, cuando estas enfermedades son detectadas y atendidas a tiempo, 9 de cada 10 niños pueden llegar a la edad adulta, por lo que esta alianza pretende cambiar la historia de más de 100 familias en Nuevo León.