Buscan regular scooters ante riesgos para usuarios en NL

Legisladores analizan establecer límites de circulación, seguros obligatorios, geovallas y equipo de protección para reducir riesgos en este tipo de transporte

La gran mayoría de quienes utilizan scooters en la zona metropolitana prácticamente están jugando a la “ruleta rusa”, pues los conducen sin aditamentos básicos de seguridad, como el casco.

En las calles de la ciudad es común ver personas que exceden los 25 kilómetros por hora, velocidad máxima permitida para este tipo de vehículos de micromovilidad, sin portar casco, rodilleras, coderas ni guantes.

De acuerdo con diputados locales, esta práctica constituye una conducta de “alto riesgo” para la integridad de los usuarios, por lo que consideran urgente reglamentar su uso y establecer obligaciones, como contar con un seguro de responsabilidad civil.

¿Cómo busca regular el Congreso el uso de scooters?

Ante ello, el Congreso del estado aprobará el próximo lunes la realización de mesas de trabajo o un parlamento abierto para discutir el tema de la micromovilidad y analizar las iniciativas que actualmente se encuentran en la Comisión de Movilidad.

Este parlamento abierto será adicional a la mesa de trabajo que el municipio de Monterrey llevará a cabo este viernes en el Cabildo regio, a la que están convocados especialistas, autoridades, vecinos y regidores.

La diputada local de Morena, Brenda Velázquez, una de las promoventes de las iniciativas, indicó que además de las modificaciones a los reglamentos de tránsito que impulsarán los municipios, también debe existir una regulación estatal, ya que el fenómeno tiene un alcance metropolitano.

Señaló que el uso de scooters representa una nueva tendencia de movilidad, en la que es evidente la ausencia de medidas de seguridad.

“Nuestra mayor preocupación es la seguridad de quienes utilizan los scooters. Muchos de ellos circulan sin casco ni equipo de protección, incluso por avenidas de alta velocidad, poniendo en riesgo su integridad, así como la de peatones y automovilistas”.

“No buscamos prohibirlos. Lo que proponemos es establecer reglas claras para que esta nueva forma de movilidad sea segura y ordenada”, explicó.

¿Qué medidas proponen para regular los scooters?

Por su parte, la diputada local independiente Rocío Montalvo propone que tanto las empresas que rentan scooters como los usuarios particulares cuenten con un seguro de responsabilidad civil, a fin de que las posibles víctimas de un accidente y el propio usuario dispongan de respaldo económico.

La legisladora también plantea que la circulación de los scooters se limite mediante geovallas y que cada unidad cuente con un código de identificación ligado a un padrón.

“Los peatones son el eslabón más vulnerable y más importante en la jerarquía de la movilidad. Hemos visto accidentes con estos vehículos y he recibido quejas por la invasión de zonas peatonales, así como por actitudes retadoras o intimidantes de algunos usuarios”, señaló Montalvo.

¿Cuántos scooters circulan en Monterrey, San Pedro y Guadalupe?

El pasado martes, El Horizonte dio a conocer que desde el año pasado el uso de scooters se ha multiplicado en Monterrey, San Pedro y Guadalupe. Se estima que circulan alrededor de 2,800 unidades pertenecientes a empresas de renta en esos municipios, además de los vehículos particulares, que no están registrados, por lo que no existe una cifra global.

Sin embargo, estos vehículos operan en un limbo jurídico al no estar contemplados en los reglamentos de tránsito municipales. Mientras tanto, su uso desordenado en calles, banquetas, parques y ciclovías, así como su abandono en esos mismos espacios cuando no están en uso, está generando riesgos para usuarios, peatones y automovilistas.

¿Cómo se clasificarían los scooters según la iniciativa?

La iniciativa de Montalvo también introduce una subclasificación de los vehículos de micromovilidad, con el objetivo de determinar por cuáles espacios pueden circular.