Buscan reconocer en Congreso a elemento viral de San Nicolás

El Congreso del estado busca hacerle un homenaje a la elemento de seguridad de San Nicolás, Karla Chairez, luego de haber resguardado a dos menores de edad que se encontraban en estado de ebriedad.

El diputado del PAN, Mauro Guerra fue quien hizo la propuesta y destacó que la mujer actuó con profesionalismo, respeto a los derechos humanos, vocación de servicio y con un alto sentido de la responsabilidad institucional con su proceder en dicha situación.

“En días recientes, se dio a conocer a través de diversos medios de comunicación un hecho ocurrido en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en el que un elemento de la policía municipal, Karla Chairez, intervino de manera oportuna y responsable al detectar a varios menores de edad en estado de ebriedad. “Lejos de optar por una sanción punitiva, la servidora pública decidió resguardar a los menores, contactar a sus padres y entregarles un mensaje claro, firme y respetuoso sobre la responsabilidad”, dijo Mauro Guerra.

Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri) para su análisis, pero espera que se apruebe en los próximos días.

Fue el pasado 15 de enero que un video de la elemento se hizo viral en redes sociales, en donde los padres de familia de uno de los menores en estado de ebriedad le reclamaban a Chairez de por qué los detuvo y por qué los llevaría a Justicia Cívica, si ellos como padres ya estaban en el lugar del incidente.

La elemento les explicó que como iban en un vehículo en estado de ebriedad, poniendo en riesgo no solo su integridad, si no la de los demás, era necesario llevarlos ante la Justicia Cívica, donde se harían las acciones correspondientes.

Ante esto, el padre de familia se molestó y dijo que no estaba de acuerdo, sin embargo, la elemento de manera tranquila le recalcó que ese era el protocolo por seguir, por lo cual no había manera de dejarlos en libertad.