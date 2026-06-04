Buscan que trámite de testamento sea gratis para adultos mayores

Sergio Gil, presentó una iniciativa de reforma en Nuevo León para que adultos mayores de 60 años en vulnerabilidad económica obtengan su testamento gratuito

Para que adultos mayores de 60 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica puedan acceder de forma gratuita al trámite de su testamento, Sergio Gil, notario 56, presentó una iniciativa de reforma a diversas leyes para que a nivel estatal esta medida aplique.

El fedatario explicó que el objetivo de la iniciativa es hacer justicia social a la gente que tiene años de estar en un trabajo y que aparte ha pagado impuestos.

“La iniciativa que presentamos el día de hoy va encaminada a poder ayudar a los adultos mayores”, explicó Gil. “Lo que buscamos es ayudar a esas personas que tienen una situación de vulnerabilidad a través de darles el testamento completamente gratuito, sin honorarios y sin gastos de estado, para que puedan tener la certeza jurídica de que todo va a estar bien, esto sí, con la limitante de que es para su casa-habitación”.

El notario 46 explicó que la reforma también ayuda a aquellas personas que actualmente no cuentan con las escrituras de las casas que habitan.

"Tienen más de 40 años en Fomerrey sin la escritura, ya con los papeles liberados, ya con todo lo que tienen que pagar, pero no les dan la escritura. Con esta iniciativa buscamos que tanto Fomerrey como Infonavit, como las distintas instituciones de gobierno, tanto estatal como local, puedan brindar esa certeza jurídica de que ya tienen por fin su propia escritura, que ya tienen su casa”, agregó.

La iniciativa contempla reformas a los artículos 17 y 80, fracción VI y VII de la Ley del Notariado para el Estado de Nuevo León; modificaciones a la Ley del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León en los artículos 2 y 9, fracción VII, así como el artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado.