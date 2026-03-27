Buscan que pedreras restauren áreas naturales que afecten

La propuesta es una modificación a la Ley ambiental en donde se obliga a crear y ejecutar planes de restauración ecológica en áreas que hayan sido degradadas

Para evitar más daños al medio ambiente por parte de las pedreras en la entidad, la diputada del PAN, Claudia Caballero, propuso una reforma para obligar a estas empresas a remediar el deterioro de las áreas que se vean perjudicadas.

La propuesta es una modificación a la Ley ambiental del Estado en donde se obliga a crear y ejecutar planes de restauración ecológica en áreas que hayan sido degradadas por parte de las pedreras.

“Buscamos reconstruir estas zonas dañadas por las pedreras, sabemos que ya está contemplado en la ley, pero nada más aclarar ciertos puntos y que realmente se cambia esta visión o esta imagen que tienen hoy nuestros cerros. Hoy vemos nuestros cerros, el de Las Mitras, el del Topo, muchos cerros que conocemos, que engalanan nuestra ciudad, pero están dañados por este tipo de empresas.

“No es para hacerle un daño a las empresas, más bien que restauren las zonas que ellos mismos dañaron y tuvieron una ganancia económica, que le devuelvan un poquito a los ciudadanos de Nuevo León esas montañas verdes y bonitas que teníamos y, más que nada, es restaurarlas y hacer ese plan de remediación en estas zonas con ya ciertas reglas en específico y, obviamente, todo bajo la Secretaría de Medio Ambiente”, dijo la diputada Claudia Caballero.

Se explicó que, además de los planes, también se exige a las empresas presentar un proyecto de restauración del área donde realizarán las actividades y se deben ejecutar cuando estas se detengan por más de 12 meses.

“Tenemos años más para atrás; este año y el año pasado hemos presentado mala calidad del aire y este tipo de daño a las montañas nos afecta en las partículas PM2.5 y PM10.

Entonces, por eso, trabajar en este plan ahora sí de remediación en todas estas zonas ya con ciertas reglas y obviamente, también que se pueda regenerar en espacios para que la ciudadanía también nos pueda disfrutar y obviamente, de la vista”, agregó la diputada.