Buscan que custodia de mascotas pueda decidirse en tribunal

Esta propuesta busca que las mascotas sean protegidas legalmente a la hora de que la pareja que las cuidó se separe y no terminen en la calle o en malas manos

Desde hace algunos años, las mascotas pasaron de ocupar un lugar secundario o terciario en las familias a convertirse en un miembro más, tanto como un hijo; por ello, al momento en que una pareja se separa, muchos de estos animales quedaron legalmente en el limbo y terminaron mal por la falta de legislación sobre quién puede quedarse con ellos.

Afortunadamente, esto podría cambiar en Nuevo León, pues la Comisión de Legislación del Congreso Local aprobó una reforma al Código Civil, mediante la que se busca que, cuando una pareja se divorcie, se pueda discutir la custodia de un animal de compañía en los tribunales.

Esta propuesta busca que las mascotas sean protegidas legalmente a la hora de que la pareja que las cuidó se separe por el motivo que sea y no se conviertan en un animal más de la calle o que empeore su calidad de vida terminando con la persona incorrecta.

De igual manera, y tal como ocurre con los hijos, el jurado sería quien pueda decidir si la otra persona tiene o no derecho a visitar a la mascota.

“Me da mucho gusto que se haya votado a favor la de quién se queda con el perro o el gatito, que es muy importante, son seres sintientes, son parte de la familia, entonces quiero agradecerte, presidenta, y todos los integrantes de la comisión por votar a favor", dijo la diputada de Marisol González, impulsora de la iniciativa.

Así funciona la propuesta

Este decreto señala que, cuando no exista un acuerdo entre las partes involucradas sobre la custodia de la mascota, primero se buscará mediar para llegar a un punto de acuerdo.

En caso de que la mediación no llegue a buen puerto, el juez decidirá lo mejor para el animal y la familia. Ojo, porque de momento solo se tiene contemplados a perros y gatos.

Esta reforma, que fue votada en dictamen de modificaciones integrales al Código Civil y aprobada por mayoría de la Comisión de Legislación, aún no ha sido aprobada en el pleno.