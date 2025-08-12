Buscan que candidatos a alcaldes que no ganen sean regidores

En la Oficialía de Partes del Congreso Local, el legislador indicó que esta propuesta busca fortalecer la pluralidad dentro de los ayuntamientos

El diputado de Morena, Jesús Elizondo, presentó una iniciativa para que aquellos candidatos a la alcaldía que no ganen en el municipio postulado tengan oportunidad de unirse al gobierno como regidores.

“En democracia, todas las voces cuentan. Esta reforma permitirá que los proyectos y las demandas de un sector importante de la población no queden excluidos del gobierno municipal, fortaleciendo el equilibrio y la transparencia en el ejercicio público.

“No se trata de beneficiar a un partido o a una persona, sino de garantizar que la ciudadanía que votó por una opción distinta a la ganadora esté representada y que su voz tenga un asiento en el cabildo”, dijo Jesús Elizondo.

La iniciativa se inspira en esquemas aplicados con éxito en otras entidades del país, particularmente en Puebla y Coahuila, donde se han diseñado y puesto en marcha mecanismos legales que garantizan una representación más equilibrada en los órganos municipales.

Estos modelos establecen que las fuerzas políticas que, aunque no hayan obtenido el triunfo en la elección, sí lograron un porcentaje significativo de votos, puedan contar con presencia directa en el cabildo.