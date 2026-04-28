Buscan proteger a animales de compañía tras divorcios en NL

Con esta reforma, se busca modernizar la legislación estatal, fortalecer la tenencia responsable y brindar mayor protección legal a las mascotas.

El diputado local del PRI, Fernando Aguirre Flores, presentó una iniciativa de reforma al Código Civil y a la Ley del Registro Civil para que los animales de compañía sean reconocidos como parte del núcleo familiar durante los procesos de divorcio en Nuevo León.

La propuesta plantea que, al momento de la separación legal, se establezcan acuerdos sobre custodia compartida, régimen de visitas, manutención y cuidados de las mascotas, con el objetivo de evitar conflictos entre las partes y proteger el bienestar animal.

Las modificaciones alcanzarían los artículos 207, 270 y 871 del Código Civil, así como el artículo 55 de la Ley del Registro Civil. El legislador destacó que medidas similares ya fueron aprobadas en la Ciudad de México y Tamaulipas.

“En cada hogar de nuestro país, los animales de compañía ocupan un lugar que trasciende de lo material, no son muebles, nos son objetos, son parte de nuestra familia, son quienes nos acompañan mientras con nuestras rutinas, que brinda afecto y estabilidad emocional, y que reflejan la sensibilidad de nuestra sociedad”.

Además, la iniciativa contempla criterios como el vínculo afectivo con el animal, la capacidad de cuidado, el tiempo disponible y las condiciones materiales de quienes soliciten la custodia.

Con esta reforma, se busca modernizar la legislación estatal, fortalecer la tenencia responsable y brindar mayor protección legal a las mascotas en casos de separación matrimonial.