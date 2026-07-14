Buscan prohibir licencia a gobernador para buscar Presidencia

La propuesta, impulsada por el diputado Fernández y respaldada por los demás aspirantes, plantea que el Congreso no pueda autorizar este tipo de licencias

Los aspirantes de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Waldo Fernández, Tatiana Clouthier, Andrés Mijes, Clara Luz Flores y Felipe de Jesús Cantú, presentaron este lunes una iniciativa en el Congreso del Estado para impedir que un gobernador en funciones solicite licencia con el propósito de buscar la Presidencia de la República.

La propuesta, impulsada por el diputado Fernández y respaldada por los demás aspirantes, plantea que el Congreso no pueda autorizar este tipo de licencias, con el objetivo de garantizar que quien sea electo para gobernar el estado concluya los seis años de su mandato.

“Es una iniciativa que, en efectos legales, es para el siguiente sexenio. Cualquiera de nosotros que estamos aquí, estoy seguro, vamos a estar enarbolando ese proyecto y evidentemente estamos mandando un mensaje a la ciudadanía”, comentó el senador Fernández. “Creemos que la sociedad requiere que se le cumpla con respecto al puesto al que se le da el voto de confianza y ese es el motivo por el cual estamos apoyando”, señaló Clouthier.

Durante la presentación, los participantes coincidieron en que la ciudadanía vota por un gobernador para un sexenio completo, por lo que asumieron el compromiso de permanecer en el cargo en caso de resultar electos.

“La gobernatura no debe ser trampolín para ningún gobernador, la ciudadanía elige por seis años. Se genera inestabilidad política, incertidumbre, se atrasa la economía y se genera un problema serio entre todos los ciudadanos y el gobierno”, puntualizó Mijes. “Es refrendar lo que los neoloneses eligen el día de la elección, la elección constitucional, no eligen a una persona que se distraiga los dos años para querer competir por otros puestos”, dijo Clara Luz Flores.

Asimismo, señalaron que la iniciativa busca dar certeza a la ciudadanía y fortalecer la estabilidad en la administración estatal, además de enviar un mensaje de unidad entre los aspirantes de Morena rumbo al proceso electoral.

“Precisamente lo discutimos ahora fuera del tiempo de gobierno, porque es cuando deben de discutirse estos asuntos y no perder el tiempo durante el gobierno para saber si alguien se va o se queda” puntualizó Felipe de Jesús Cantú.

Los promoventes adelantaron que buscarán el respaldo de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso para que la reforma sea aprobada y entre en vigor a partir del siguiente sexenio.