Buscan prohibir entrada a estadios a deudores alimentarios

Los deudores de pensión alimenticia no solo podrían perder acceso al trámite de ciertos documentos, sino, que hora también se busca que no puedan entrar a estadios de futbol, ni ningún otro tipo de evento masivo en Nuevo León.

La propuesta, hecha por la diputada de Morena, Greta Barra, es una iniciativa al Código Civil del Estado para que aquellas personas, sean hombre o mujeres inscritas en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, no podrán acceder a estadios, eventos deportivos, culturales, artísticos o espectáculos masivos, de 800 personas o más.

“Aquí en México seríamos pioneras, Nuevo León seríamos el primer Estado en presentar esta iniciativa, y la verdad nos parece muy importante porque las y los niños tienen derecho a la recreación, y hoy por hoy no lo vemos, pero sí vemos a personas deudoras alimentarias ejerciendo ese derecho a la recreación, como es por medio de eventos culturales y deportivos”, dijo la diputada.

Para poder llevar a cabo esta medida, las instituciones que organicen los eventos serán responsables de revisar de manera aleatoria, al menos al 5% de las personas que asistan al lugar y deberán de implementar mecanismos para revisar una identificación oficial vigente con fotografía, nombre y apellidos.

Así se corrobora que no estén inscritas en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

“De lo que se trata es que prioricemos y pongamos en el centro a las infancias, que son quienes hoy sufren, muchas y muchos niños no tienen cumpleaños, no reciben regalos en navidad porque a las mamás autónomas a veces no les alcanza para cubrir eso, no pueden ir de vacaciones, que es un derecho de las y los niños, a la recreación”, agregó Barra.

Esta iniciativa va de la mano con la homologación del Registro de Deudores Alimentarios a nivel estatal, ya que en Nuevo León aún no se han iniciado este registro.

