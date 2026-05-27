Buscan prevenir en NL delitos contra menores durante el Mundial

Firman autoridades estrategia para evitar delitos contra menores de edad durante la celebración del Mundial en el estado de Nuevo León

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La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de la ONU lanzaron hoy con los municipios de Guadalupe y Monterrey la Estrategia de Protección a la Infancia durante el Mundial de Futbol, para evitar delitos contra menores de edad, como los sexuales, la trata de personas, la violencia familiar y la explotación laboral.

El compromiso para prevenir y denunciar cualquier tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes se reafirmó entre autoridades, los dos equipos de futbol de la entidad, Tigres y Rayados, sectores como el hotelero, y el Aeropuerto Internacional.

En el evento, en el Palacio de Gobierno, se presentaron tarjetas de "expulsión”, que se mandaron imprimir y que simbolizan las que se usan en los partidos de futbol, para recordarle a los menores y a la población en general que está prohibido cualquier tipo de violencia, en este caso contra la infancia y adolescencia.

En el acto estuvieron representantes del DIF estatal, y el alcalde de Guadalupe, Héctor García, además de un representante del municipio regio.

El mensaje fue éste: cero tolerancia a delitos y cualquier forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, entre ellas la explotación sexual o comercial contra los menores.

En las tarjetas viene una iconografía, un Código QR y los números de emergencia para que la propia víctima, en este caso el menor de edad, y toda persona que tenga la sospecha de que se está cometiendo un delito contra niños y adolescentes, lo denuncie de inmediato.

Cada tarjeta tiene la leyenda: "ALTO, a la niñez se le cuida, no se le lastima. Aquí protegemos a las niñas, niños y adolescentes”.

Otras tarjetas dicen: "Si sospechas de una situación de riesgo, repórtala; utiliza los números de denuncia”.

Los números para reportes son: el 911, de Emergencias; el 800 5533 000, línea y chat nacional contra la trata de personas, del Consejo Ciudadano; y el 089, de Denuncia Anónima.

La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, destacó que el gobierno estatal trabaja por los menores de edad y en especial en favor de las primeras infancias.

"Se fortalece todo lo que tenga que ver con la seguridad, pero sobre todo con la prevención”, dijo Rodríguez Cantú.

"El Mundial nos va a poner en los ojos del mundo y ojalá podamos tener saldo blanco”, expuso.

En tanto, el representante de la UNICEF en México, Fernando Carrera, refirió que se mandaron imprimir miles y miles de tarjetas, sin precisar la cantidad.

Aclaró que hay dos señales de alerta que todos debemos tener presentes.

La primera señal de alarma es, por ejemplo, si en un hotel o antro un huésped o cliente observa el ingreso de un adulto con un menor de edad y percibe que éste va molesto o confundido, ese testigo debe reportarlo de inmediato. Y lo mismo aplica dentro del Aeropuerto, en un taxi, dentro o afuera de los estadios y en cualquier otro espacio, ya que el menor puede estar ante un severo peligro.

Afirmó que quien sea testigo de eso, debe denunciarlo y actuar como el primer respondiente.

La segunda señal de alarma es si un vecino se percata de que el interior de un hogar de su colonia sucede un acto de violencia contra un menor.

El representante de este organismo de la ONU explicó que durante los eventos masivos mundiales, como la fiesta futbolera, el riesgo de estos delitos suelen aumentar desde un 20 hasta un 100 por ciento, y eso abarca desde la violencia familiar hasta la trata de personas.

"Las autoridades lo tienen detectado, y nosotros”, dijo el guatemalteco.

Aclaró que sucede en todos los sitios, no sólo en Nuevo León.

"Por supuesto, existen evidencias de este tema, no porque sea Nuevo León, sino porque sucede en todo el país. Lo vemos en Jalisco, Ciudad de México y Quintana Roo”, aseguró.

Detalló cuál es una de las causas por las que eso sucede.

"Una es la falta de protocolos, la gente, las autoridades, pero también el sector privado, hasta los aeropuertos, no están preparados para estos eventos”, sostuvo.