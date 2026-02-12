Buscan obligatoriedad en autopistas gratis por afectaciones

Los automovilistas han optado por usar la autopista de cuota al aeropuerto, como vía alterna a la avenida Miguel Alemán

Ante las problemáticas viales que han generado diversas obras en la zona metropolitana de Monterrey, la diputada del PAN, Itzel Castillo, presentó una iniciativa para que de manera obligatoria se liberen los cobros de las autopistas que se usan como alternativa a las avenidas bloqueadas.

Autopista al aeropuerto como vía alterna

Actualmente, los automovilistas han optado por usar la autopista de cuota al aeropuerto, como vía alterna a la avenida Miguel Alemán, por el alto congestionamiento vehicular que existe actualmente por las obras de la línea 6 del metro.

Propuesta para exentar el peaje

Ante esto, Itzel Castillo mencionó que esta reforma obliga a que la red estatal de autopistas quite el cobro durante todo el tiempo que obras de esta magnitud afecten las avenidas cotidianas y así los ciudadanos no tengan que pagar las cuotas por sacarle la vuelta al tráfico.

“Es darle una atribución más al Consejo Administrativo de la REA para que puedan ellos otorgar, cuando alguna afectación por obra de movilidad, cuando haya filas muy pronunciadas en avenidas y que a la par estén autopista y los ciudadanos se ven obligados a utilizarla, se retire el cobro del peaje que ocasiona, que los ciudadanos tengan que desviar a la autopista. “Todos queremos llegar a nuestro trabajo en tiempo, todos queremos llegar a nuestra escuela, a cualquier área que vayamos a llegar, a nuestro destino. Pero hoy lo estamos viendo en Nuevo León: el tema de la construcción de la Línea 6, que es, pues, cabe recalcar que no tenemos Proyecto Ejecutivo, por lo tanto, no sabemos cuándo va a terminar esta obra, estamos solicitando que en la ley que crea este organismo que se pueda quitar este cobro, exentar del cobro a los ciudadanos que se ven obligados a transitar por una autopista cuando la vialidad o alguna vía, alguna carretera afectada por alguna construcción o alguna situación”, dijo Castillo.

Criterios para considerar afectación a la movilidad

En la reforma se especifica que se considerará como afectación a la movilidad cuando en las avenidas haya congestión prolongada o reducción de carriles disponibles en las vialidades; y desviación obligatoria de flujos de tránsito hacia autopistas de peaje que represente un impacto relevante para los usuarios.