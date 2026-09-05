Buscan nombrar a aliado de Tatiana en ¡Instituto Electoral NL!

El IEEPC de Nuevo León prevé nombrar a Jesús Cantú Escalante en un puesto clave, pese a su cercanía con Tatiana Clouthier y Morena

En una sesión que se realizará a las 5:00 de la tarde este viernes, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) de Nuevo León pretende nombrar en un puesto clave a un cercano a la precandidata de Morena la gobernatura del Estado, Tatiana Clouthier.

Se trata de Jesús Cantú Escalante quien está ligado a Morena, particularmente Clouthier, la cual compite en la contienda interna para ser la coordinadora del comité de defensa de la 4T en el estado.

Cuando fue Secretaria de Economía, Clouthier nombró a Cantú Escalante como titular de la unidad de normatividad, competitividad y competencia de la Secretaría de Economía; también estuvo en el área de comunicación del gobierno federal durante el gobierno del expresidente López Obrador invitado y recomendado por Clouthier.

Actualmente, según fuentes, también participa en la precampaña, de la precandidata.

Según voces, este nombramiento sería completamente inequitativo ya que este cargo lo tiene que ocupar a alguien sin filiación política, ni con afinidad algún partido político.

En el caso de Cantú Escalante, es completamente lo contrario, pues su filiación con Morena, y particularmente con Tatiana Clouthier, es público y está documentado por lo que representa a todas luces un conflicto de intereses.

Cantú está propuesto para ser el nuevo Secretario Ejecutivo del IEEPC NL cuya función está enfocada en dirigir las actividades técnico-administrativas del organismo, también actúa como secretario del Consejo General con voz, pero sin voto, y representa legalmente a la institución para dar cumplimiento a los acuerdos del órgano de dirección, según indica el organismo.

Este puesto es clave porque coordina y administra todas las operaciones del organismo electoral, por lo que debe de garantizar total imparcialidad.

“En razón de los fundamentos y consideraciones expuestas, el Consejo General acuerda: Único: se aprueba la designación del Lic. Jesús Cantú Escalante, como titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, para que ejerza dicho cargo a partir del 05 de septiembre de 2026, en los términos del presente acuerdo.

Notifíquese personalmente a los partidos políticos por conducto de sus representaciones acreditadas ante este Instituto; así como al INE a través del Sistema de Vinculación con los OPL; por estrados a las y los demás interesados; y hágase del conocimiento público en la página de Internet del Instituto”, indica el acuerdo que se votará hoy.

Para que sea efectivo el nombramiento, se necesitan cinco de los siete votos de los consejeros electorales que tienen el organismo.