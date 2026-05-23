Buscan Monterrey y Saltillo impulsar el turismo con el Mundial

El objetivo principal de este encuentro es coordinar estrategias que impulsen el turismo y el desarrollo económico regional de cara a la justa mundialista

Con la mira puesta en el Mundial de la FIFA 2026, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec) de Monterrey sostuvo una reunión clave con representantes de Saltillo, Coahuila.

El objetivo principal de este encuentro es coordinar estrategias que impulsen el turismo y el desarrollo económico regional de cara a la justa mundialista.

La reunión estuvo encabezada por Ximena Tamariz García, secretaria de Desarrollo Económico de Monterrey, y César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos de Saltillo.

Ambos funcionarios, acompañados por sus respectivos equipos de trabajo, dieron seguimiento al convenio de colaboración que las dos capitales firmaron el pasado mes de enero.

Como una de las ciudades anfitrionas oficiales del torneo, Monterrey asumirá un papel protagónico que representa una oportunidad histórica para el noreste del país.

Ante este escenario, la estrategia busca posicionar a Saltillo como un destino complementario y atractivo para los miles de visitantes nacionales e internacionales que arribarán a la zona.

La capital coahuilense destaca como un aliado natural gracias a su cercanía geográfica, su conectividad carretera y su riqueza turística, gastronómica y cultural.

Esta sinergia bilateral promete detonar un impacto positivo directo en Monterrey y su área metropolitana, proyectando beneficios clave para la región:

Un incremento significativo en la derrama económica regional.

El fortalecimiento del sector turístico y de servicios.

Nuevas oportunidades comerciales para hoteles, restaurantes y negocios locales.

Una mayor proyección nacional e internacional de la región noreste.

El impulso a proyectos conjuntos de movilidad, conectividad y colaboración intermunicipal.

En el encuentro también participaron activamente Arturo Alejandro Cantú González, director de Turismo de Monterrey; Lydia María González Rodríguez, directora de Turismo de Saltillo; y Fabián Garza, director de Touroperadores de Monterrey, quienes coincidieron en que el trabajo en equipo será la clave para consolidar una oferta atractiva y eficiente que potencie la inversión y el desarrollo en ambos estados.