Buscan más protección contra violencia institucional en mujeres

La diputada local de Morena, Berenice Martínez, presentó una iniciativa para fortalecer la atención y protección de mujeres que enfrentan violencia, en especial cuando esta se origina o se reproduce dentro de las propias instituciones públicas.

La legisladora advirtió que, en muchos casos, las mujeres que acuden a denunciar terminan enfrentando procesos largos, tratos insensibles o prácticas que retrasan la justicia, lo que agrava su situación. La propuesta busca actualizar la legislación estatal para que estas conductas sean reconocidas de manera explícita como violencia institucional.

“Hay mujeres que llegan a pedir ayuda y salen con más miedo y más dolor del que tenían al entrar. Eso no es justicia, es revictimización.

“La violencia no siempre se ejerce con golpes; también se ejerce cuando una autoridad ignora, minimiza o retrasa una denuncia”, dijo la diputada, Berenice Martínez.

La reforma permitiría identificar y sancionar prácticas que hoy están normalizadas, como la repetición innecesaria de testimonios, la falta de acompañamiento especializado o la omisión de autoridades ante denuncias formales.