Buscan llevar alertas de búsqueda a pantallas y espectaculares

La iniciativa de la diputada Brenda Velázquez busca ampliar el alcance de los boletines a quienes transitan por avenidas y carreteras del estado

Para que las alertas de búsqueda de personas desaparecidas también se difundan en pantallas electrónicas y espectaculares digitales visibles desde la vía pública, la diputada local de Morena, Brenda Velázquez, impulsó una iniciativa de reforma a diversas leyes.

La legisladora explicó que la iniciativa busca ampliar el alcance de los boletines de búsqueda para que lleguen a miles de personas que diariamente transitan por avenidas y carreteras del estado.

La propuesta establece que la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía General de Justicia podrán solicitar la difusión gratuita de las alertas y celebrar convenios con empresas que operan medios publicitarios electrónicos.

“Cada minuto cuenta cuando una persona desaparece y, entre más ojos vean una alerta, mayores son las posibilidades de encontrarla. “Queremos que la tecnología también ayude a salvar vidas”, solicitó.

La legisladora señaló que la propuesta fortalece las herramientas de búsqueda al incorporar espacios de alta visibilidad que complementen la difusión que hoy se realiza por redes sociales, medios de comunicación y telefonía móvil.

“No podemos dejar sin utilizar ningún recurso que pueda hacer la diferencia”, consideró, “si una pantalla ayuda a que una persona regrese con su familia, entonces vale la pena impulsar este cambio en la ley”.

Velázquez agregó que con su iniciativa busca que Nuevo León cuente con un sistema de búsqueda más amplio, más ágil y con mayor capacidad de respuesta ante la desaparición de una persona.