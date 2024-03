Buscan las causas de enfermedades estomacales al sur de Mty

La búsqueda para determinar cuál es la causa de enfermedades gastrointestinales al sur de Monterrey, continúa, prueba de ello son los trabajos que elementos de Agua y Drenaje realizaron este miércoles en los pozos colindantes en la colonia Lagos del Bosque.

“Se tomaron muestras el lunes y se volvieron a tomar muestras hoy y las muestras del lunes ya las tenemos; lo que pasa es que esos pozos estaban clausurados por eso no se habían tomado muestras de los pozos, pero ya se echaron a andar; no estaban clausurados, estaban apagados porque esos pozos no se necesitan nada más cuando hay sequías”, dijo el titular de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán.

Fueron los mismos vecinos quienes grabaron al personal intermunicipal, mientras realizaban la revisión, como parte del seguimiento que dan, tras la reunión que sostuvieron con Ignacio Barragán, para encontrar de dónde proviene el organismo causante de las enfermedades.

“Se estiman alrededor de 62 a 65 casos, en una población de más de 30 mil personas, entonces, desde un punto de vista estadístico es imposible que hubiera sido el agua, porque si hubiera sido el agua, pues tendríamos miles y miles de casos”, explicó el funcionario, descartando que el agua del tanque abastecedor esté contaminada.

Los estudios al agua de los pozos continuarán, sin embargo, también se extenderá a otros factores que en las mesas de trabajo que se integrará por personal de Agua y Drenaje, Secretaría de Salud y de los mismos vecinos, se irán detallando.

“Las posibles fuentes son muchas, lo que sí es que el agua de nuestra red, conforme los estudios microbianos y conforme a las estadísticas, no pareciera ser”, reiteró Juan Ignacio Barragán.

Agua y Drenaje de Monterrey continuará agotando las posibles causas que correspondan a la afectación que generó que personas de once colonias del sur de Monterrey presentaran síntomas como vómito, diarrea y problemas gastrointestinales.

Comentarios