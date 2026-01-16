 Buscan incentivar empresas unicornio y scaleups de alto impacto

La propuesta busca establecer un instrumento financiero especial que permita al Estado retener, fortalecer y escalar empresas tecnológicas de alto potencial

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo presentó una iniciativa para reformar la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Nuevo León, con el fin de crear un Fondo Estatal de Impulso a Empresas Unicornio y Scaleups de Alto Impacto.

La propuesta busca establecer un instrumento financiero especializado que permita al estado retener, fortalecer y escalar empresas tecnológicas con alto potencial de crecimiento.

“Queremos hacer esta modificación para que se pueda crear este fondo y se le destine un recurso, el tema del presupuesto está en el aire, hay muchas peticiones que hemos hecho como Morena y como presidente de la Comisión de Economía escuchando a las Cámaras Empresariales siempre ha sido el apoyo a las PyMes.

“Al reconocer a las empresas que están teniendo un buen desempeño, que en menos de tres años logran facturar los mil millones de dólares y en Nuevo León tenemos todas las características para tener este tipo de empresas”, dijo Jesús Elizondo.

Este tipo de compañías, conocidas como unicornio o scaleups, suelen competir en mercados globales y requieren esquemas de financiamiento distintos a los convencionales.

El legislador señaló que el objetivo es reducir la dependencia del talento emprendedor local respecto a capital o inversiones del extranjero.