Buscan impulsar memoria histórica de la colonia Independencia

La diputada Grecia Benavides destacó la importancia de que los vecinos de la Independencia sean escuchados cuando se tomen decisiones sobre el desarrollo urbano

En el marco del 429 aniversario de Monterrey, se está buscando impulsar la memoria histórica de la colonia Independencia, ya que es un referente cultural de la ciudad y del Estado.

La propuesta es por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en conjunto con la diputada Grecia Benavides, quien destacó que la historia de Monterrey no solo está en los libros y museos, sino en las calles también.

“Cada tradición que se transmite es una forma de decirle al futuro que no olvidamos quiénes somos y de dónde venimos. Monterrey es mucho más que su fecha de origen: es la suma de sus barrios, como la colonia Independencia, de sus calles y de las historias de lucha, resistencia y trabajo comunitario”, dijo la diputada.

Esta petición se hizo a través de una conferencia llamada “Memorias e historias de la colonia Independencia”, a cargo de la arquitecta Gloria Mariana Vázquez, en representación del INAH Nuevo León, y Martha Ávalos, representante de la colonia Independencia, quien aportó un marco técnico e histórico sobre esta zona, al igual que Karina Rodríguez quien complementó con reflexiones sobre la preservación del patrimonio.

Grecia Benavides agregó la importancia de que los vecinos de la Independencia sean escuchados cuando se tomen decisiones sobre el desarrollo urbano de la ciudad.