Buscan honrar a Mariano Escobedo con letras de oro en el Congreso

Andrés Mijes presentó ante el Congreso estatal una solicitud para inscribir el nombre del General con Letras Áureas en el Muro de Honor del recinto

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, presentó este lunes ante el Congreso de Nuevo León una solicitud para inscribir el nombre del General Mariano Escobedo con Letras Áureas en el Muro de Honor del recinto legislativo.

La iniciativa se realiza en el marco del bicentenario del natalicio del militar, que se conmemora el 16 de enero, con el objetivo de rendir homenaje a su legado y mantener viva su memoria.

“Venimos a presentar una iniciativa para inscribir con letras de oro el nombre del general Mariano Escobedo aquí en el Congreso del Estado en la sala de sesiones, el motivo es que el próximo año, el 16 de enero se celebra el 200 aniversario de su natalicio”, expresó Mijes, quien destacó que la intención es que su nombre “permanezca como inspiración para las nuevas generaciones, reforzando el orgullo por las raíces históricas de Nuevo León”.

En la presentación participaron integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, incluido el coordinador Mario Soto, la vicecoordinadora Berenice Martínez y la diputada Anylú Bendición Hernández.

El municipio mantiene actividades culturales y educativas para difundir la vida y obra del General Escobedo.