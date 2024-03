Buscan frenar encubrimiento de abuso sexual por parientes

La Secretaría de las Mujeres indicó que las denuncias que no se llevan a cabo son por que los padres o tutores, no lo hacen porque el abusador es un familiar

La Secretaría y el Instituto de las Mujeres buscan frenar el encubrimiento de parientes que abusan sexualmente de niños, niñas y adolescentes, con una reforma al Código Penal y al Código Civil, para castigar a aquellos que no denuncian delitos por haberse cometido por familiares.

Graciela Buchanan, titular de la Secretaría de las Mujeres, presentó esta iniciativa ante el Congreso del estado junto a Laura Paula López, presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, ya que en las dos dependencias preocupan los casos de abuso que no son atendidos, por falta de denuncias.

“Tenemos una cifra negra, porque no sabemos realmente lo que está sucediendo al interior de las casas, no obstante a que hagamos campañas o trabajos de concientización, es muy difícil prever estar dentro de una familia, esos niños están creciendo en una situación de violencia y no hay quién los represente.

“Si alguien sabe que se cometió un delito en contra de ellos, no puede ser encubierto y que los padres, particularmente los padres y los tutores, sepan que no van a estar excluidos de responsabilidad penal por incurrir en actos en contra de los menores”, dijo Buchanan.

Los artículos que se buscan reformar son el 409 y 4010 del código penal de Nuevo León, los cuales regulan el encubrimiento, sin embargo, este no prevé el hecho de omitir la denuncia del acto delictivo no es aplicable a los familiares más cercano del inculpado, lo que genera impunidad.

La secretaria puntualizó que la mayoría de las denuncias que no se llevan a cabo son por que los padres, madres o tutores, no lo hacen porque el abusador es un tío, primo o incluso los mismos padres de la víctima, sin embargo, también hay casos que por vergüenza o desconocimiento, estos casos no son reportados.

Además de esta iniciativa, Buchanan y López también presentaron nuevamente, reformas en materia de castigos a deudores alimentarios y de violencia familiar, las cuales en marzo del 2023 ya habían sido presentadas, pero actualmente se encuentran en el rezago legislativo.

