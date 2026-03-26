Buscan frenar alza en seguros médicos con reforma

El Congreso del estado propuso limitar los incrementos y reforzar la transparencia para proteger la economía de las familias regias

El Congreso local aprobó este miércoles por unanimidad remitir a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, con el objetivo de frenar incrementos injustificados en seguros de gastos médicos mayores y proteger la economía de las familias.

La propuesta, impulsada por el diputado Héctor Morales Rivera, plantea establecer límites a los incrementos anuales de las primas, los cuales no podrán exceder los parámetros oficiales de actualización económica.

Además, busca fortalecer la transparencia contractual, obligando a las aseguradoras a detallar de manera clara el alcance de coberturas, exclusiones y deducibles.

"Hoy más que nunca es necesario poner al centro a las personas. No podemos permitir que el acceso a la salud, a través de un seguro, se convierta en un factor de incertidumbre financiera para las familias. Esta reforma busca dar certeza, transparencia y justicia a los asegurados".

"Se incorpora la obligación de informar oportunamente a los usuarios sobre cambios en las redes de servicios médicos, garantizando mayor certidumbre en la prestación de los servicios".

Morales Rivera explicó que la iniciativa contempla mecanismos de protección para personas adultas mayores, a fin de evitar incrementos en las primas derivados exclusivamente de la edad cuando exista permanencia prolongada en el seguro.

Asimismo, se promueve la posibilidad de acceder a servicios médicos fuera de la red mediante esquemas de pago diferencial, así como la portabilidad de la antigüedad del asegurado, permitiendo conservar sus derechos al cambiar de plan o institución.

"Estamos proponiendo reglas claras que obliguen a las aseguradoras a actuar con responsabilidad y sustento técnico, evitando abusos y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en estos instrumentos de protección".

El legislador señaló que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en Nuevo León, las quejas contra aseguradoras aumentaron un 53% en 2024 respecto al año anterior.

Finalmente, Morales Rivera hizo un llamado al Congreso de la Unión para analizar y, en su caso, aprobar la reforma a la fracción VI de los artículos 200 y 201 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

La iniciativa busca garantizar que los seguros de gastos médicos cumplan con su función de brindar protección efectiva, estabilidad económica y acceso real a servicios de salud.