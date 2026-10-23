Buscan fortalecer procesos e infraestructura del SIMEPRODE

El organismo recibió un total de 1.76 millones de toneladas de residuos, lo que representa un promedio diario de 4 mil 828 toneladas gestionadas

Durante su primera comparecencia ante el Congreso del Estado, en el marco de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno bajo el eje de Generación de Riqueza, el director general del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE), Francisco Silva, informó sobre el fortalecimiento de los procesos estratégicos y la infraestructura especializada del organismo.

El funcionario detalló que el organismo recibió un total de 1.76 millones de toneladas de residuos, lo que representa un promedio diario de 4 mil 828 toneladas gestionadas a través de su relleno sanitario y sus estaciones de transferencia.

“Esta cifra refleja la magnitud de la responsabilidad que representa garantizar la correcta operación de un servicio estratégico para Nuevo León”, señaló Silva Soto ante los legisladores.

Impulso a la economía circular y manejo diferenciado

En cuanto al aprovechamiento de materiales, el titular de SIMEPRODE explicó que se mantienen activas las operaciones en la planta de clasificación. Asimismo, se incorporaron procesos especializados de trituración de residuos forestales y neumáticos fuera de uso, facilitando la valorización de los materiales dentro de las estrategias estatales de economía circular.

Como parte fundamental de estas acciones operativas, se destacó la puesta en marcha de una escombrera operada por el Gobierno estatal, diseñada específicamente para el manejo de residuos de construcción y demolición.

“Con esta infraestructura, Nuevo León deja un legado importante y fortalece su capacidad para atender una corriente de residuos de manejo especial que requiere un manejo diferenciado”, afirmó el director general.

Compromiso ambiental y social

En el ámbito social y de concientización comunitaria, la actual administración integró programas como Rutas Verdes y Ciudades Verdes, cuyo objetivo principal es fomentar una gestión integral de los desechos e impulsar la participación activa de la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente.

Para finalizar, Silva Soto aseguró que los avances logrados sientan bases sólidas para dar continuidad al desarrollo operativo y de infraestructura de la institución, proyectando a SIMEPRODE como un referente a nivel nacional en el manejo sustentable de residuos en beneficio de las futuras generaciones.

“Hoy, esta administración deja un legado para el Estado, ya que consolida SIMEPRODE al dejarlo fortalecido en su infraestructura pública, en sus procesos estratégicos implementados”, concluyó.

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