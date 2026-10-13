Buscan etiquetar fondos a leyes 'congeladas' en el 2027

La diputada Lorena de la Garza planteó revisar solicitudes de municipios y órganos autónomos antes de discutir el presupuesto anual.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, Lorena de la Garza, solicitó formalmente a todas las comisiones legislativas y a las dependencias estatales un informe detallado sobre los decretos y obligaciones legales que actualmente no se cumplen debido a la falta de asignación presupuestal.

Durante su posicionamiento en el Pleno del Congreso del Estado, urgió a sus homólogos a revisar el marco jurídico vigente para identificar con exactitud qué leyes requieren un subsidio o partida económica específica para su correcta implementación rumbo al Paquete Fiscal 2027. La medida busca dar viabilidad económica a reformas que, a pesar de estar publicadas en el Periódico Oficial, no operan debido al desabasto de recursos financieros.

Planteó que la solicitud se haga extensiva también a los organismos autónomos y entes públicos para que clarifiquen cuáles de sus obligaciones institucionales están frenadas por carencias presupuestarias. Toda la información recabada servirá como base técnica para la Comisión de Presupuesto, permitiendo proyectar el costo real de los compromisos pendientes del Estado y definir la viabilidad y gradualidad de su financiamiento.

La legisladora reconoció que el presupuesto estatal cuenta con limitaciones y que no todas las obligaciones rezagadas podrán financiarse de manera inmediata en el próximo ejercicio fiscal. Sin embargo, enfatizó que es fundamental que el Poder Legislativo llegue a la discusión del presupuesto anual con "cuentas claras" y con una hoja de ruta transparente sobre de dónde saldrán los recursos y qué autoridades serán las encargadas de ejecutarlos.

Finalmente, adelantó que la Comisión de Presupuesto ya prepara la instalación de mesas de trabajo especializadas. En estos espacios de discusión parlamentaria se analizarán las solicitudes financieras de los municipios, dependencias estatales y órganos autónomos.