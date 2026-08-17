Buscan duplicar almacenamiento con ampliación de 'El Cuchillo'

Ante años de abandono, García Sepúlveda señaló que el embalse fue recuperado para convertirse en un punto de turismo, pesca y actividad económica

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Con el objetivo de duplicar su capacidad de almacenamiento de agua, el Gobierno de Nuevo León analiza la posibilidad de ampliar la cortina de la presa "El Cuchillo".

Ante años de abandono, García Sepúlveda señaló que el embalse fue recuperado para convertirse en un punto de turismo, pesca y actividad económica, por lo que se contemplan nuevas obras y proyectos para fortalecer la zona, por lo que buscarán ampliar su capacidad al menos cuatro metros.

"Queremos hacer más obras, más proyectos, queremos ampliar, fíjense, si nos lo permite la presidenta. Vamos a dejar todo listo para subir la cortina del cuchillo. Va a tener el doble de agua, va a pasar de 1000 metros cúbicos a 2 mil", agregó.

En la inauguración de la cancha 605 en el Parque Estatal "El Cuchillo", el mandatario estatal detalló que este espacio busca fomentar la convivencia y la práctica deportiva entre las familias de la región.

"Hoy inauguramos formalmente la cancha número 605 en la presa El Cuchillo para nuestros niños que les gusta el fútbol, canchas. Me da mucho gusto que esté viniendo gente de fuera, de Tamaulipas, de Coahuila, de Texas, porque eso quiere decir que El Cuchillo es centro de turismo y nos ayuda mucho a que la zona esté al 100", detalló el gobernador.

Por su parte, el director de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, Luis Herra Sosa, destacó la recuperación del Parque Estatal El Cuchillo. Detalló que se cuenta con nuevas instalaciones deportivas, áreas de calistenia y camping, así como más de 120 asadores y nueva iluminación solar.

También reveló que el espacio cuenta con un muelle, hotel y una posta acuícola encargada de repoblar los embalses de la entidad, con más de 40 mil ejemplares cada año.

"Entonces, este parque es para todas las familias que puedan disfrutar y muchas gracias por darnos esta oportunidad de formar parte de esta historia en el nuevo Parque Estatal El Cuchillo", mencionó Herrara Sosa.

Además de la inauguración de este espacio recreativo, se llevó a cabo la entrega de kits deportivos a 40 niños visitantes, los cuales incluían un balón, dos playeras y un par de aplaudidores.